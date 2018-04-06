Чиновники и жители Хынчешт о своей землячке Сильвии Раду: Она всегда помогала нашему городу

И.о. мэра Кишинева Сильвия Раду любит заниматься спортом, готовить и помогать людям. Об этом рассказывают жители Хынчешт, родного города чиновницы. Муниципальный советник Хынчешт Владимир Гуско, кум Сильвии Раду, рассказал, что она, еще будучи школьницей, с энтузиазмом участвовала во всех видах деятельности в школе, и у нее была очень хорошая успеваемость.

В школьные годы Сильвия Раду была очень активной, всегда инициативной. Она окончила школу с серебряной медалью, - сказал Владимир Гуско.

Он также рассказал о личных качествах Сильвии Раду, пишет zugo.md со ссылкой на curentul.md.

Сильвия Раду — женщина душевная, хозяйственная. Она хорошо готовит - нет блюда, которое она не могла бы приготовить. В то же время, она всегда в хорошей форме. Посещает спортивный зал, каждое утро бегала, еще когда в Молдове не было фитнес-клубов. Обожает зимние виды спорта, особенно катание на лыжах. Она практикует это много лет, - добавил Владимир Гуско.Родители Сильвии Раду работают за границей, но на праздники приезжают в Кишинев, особенно на Храм города и Пасху. Мэр Хынчешт главу столицы может только похвалить.Сильвия Раду - человек всегда открытый просьбам города. Когда она возглавляла Gas Natural Fenosa, она помогала нам восстанавливать электросети, строить новые и ремонтировать старые, - сказал мэр Хынчешт Александр Ботнарь.