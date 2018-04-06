В 2021 году откроется первый отель на орбите

Разработка проекта ведется американской компанией Orion Span, она же занимается вопросами легализации коммерческих полетов. Отель будет рассчитан на шесть человек: четверых гостей и двух членов экипажа. Среди основных развлечений: невесомость, 16 восходов и закатов в сутки, замечательный вид из окна, сообщает DailyMail.

Разработчики также обещают высокоскоростной интернет, чтобы гости могли связываться с родными и делиться своими впечатлениями в полете, пишет moya-planeta.ru Это не первая попытка компаний создать условия для коммерческих полетов. Основатель Amazon Джеф Безос возглавляет проект Blue Origin по организации космических путешествий и уже успешно запускает корабли, Virgin Galactic Ричарда Бренсона проводит суборбитальные полеты, а Илон Маск недавно запустил тяжелую ракету на Марс.

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