Ученые выяснили, что делает отношения счастливыми

Вернее, финансовое поведение: как люди зарабатывают, экономят, тратят и одалживают деньги. Исследование психологов из Университета Аризоны показало, что собственное финансовое поведение имеет решающее значение для удовлетворенности жизнью испытуемых, на втором месте оказалось финансовое поведение их романтических партнеров.

Это и удивило исследователей больше всего: оказывается, финансовое поведение партнера играет огромную роль задолго до брака, даже задолго до начала совместной жизни, пишет moya-planeta.ru

Иными словами, счастливые отношения строятся не на количестве денег, а том, как партнеры ими распоряжаются. И, что немаловажно, это можно отследить еще до вступления в официальные отношения.