Новые столкновения на границе сектора Газа и Израиля, есть жертвы

Сотни протестующих палестинцев подожгли шины и начали бросать в израильских военных через пограничный забор камни. В свою очередь солдаты ответили на действия палестинцев стрельбой и слезоточивым газом.

На границе между Израилем и сектором Газа в пятницу, 6 апреля, произошли новые столкновения между палестинцами и израильскими солдатами. Сотни протестующих палестинцев подожгли шины и начали бросать в израильских военных через пограничный забор камни.

Отмечено, что израильская армия обвиняет в беспорядках радикальное исламское движение ХАМАС и сообщает в своем Twitter, что его сторонники продолжают поджог шин. В армии также сообщили, что прилегающие к границе районы объявлены "закрытой военной зоной".

Отмечается, что солдаты ответили на действия палестинцев стрельбой и слезоточивым газом. По данным представителя армии Израиля, выпущенные выстрелы были предупредительными, передает korrespondent.net.

В то же время в органах здравоохранения сектора Газа заявили, что трое палестинцев получили огнестрельные ранения. По информации фотографа агентства AFP, находящегося на месте происшествия, к востоку от города Газа, возможно, в результате стрельбы погиб один человек.