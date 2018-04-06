Сотни протестующих палестинцев подожгли шины и начали бросать в израильских военных через пограничный забор камни. В свою очередь солдаты ответили на действия палестинцев стрельбой и слезоточивым газом.
На границе между Израилем и сектором Газа в пятницу, 6 апреля, произошли новые столкновения между палестинцами и израильскими солдатами. Сотни протестующих палестинцев подожгли шины и начали бросать в израильских военных через пограничный забор камни.
Отмечено, что израильская армия обвиняет в беспорядках радикальное исламское движение ХАМАС и сообщает в своем Twitter, что его сторонники продолжают поджог шин. В армии также сообщили, что прилегающие к границе районы объявлены "закрытой военной зоной".
Отмечается, что солдаты ответили на действия палестинцев стрельбой и слезоточивым газом. По данным представителя армии Израиля, выпущенные выстрелы были предупредительными, передает korrespondent.net.
В то же время в органах здравоохранения сектора Газа заявили, что трое палестинцев получили огнестрельные ранения. По информации фотографа агентства AFP, находящегося на месте происшествия, к востоку от города Газа, возможно, в результате стрельбы погиб один человек.
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telegraph.md