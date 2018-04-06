Исторический ликбез в троллейбусах: нововведения на нескольких столичных маршрутах

Краткие аннотации звучат из динамиков в столичных троллейбусах 10-го, 22-го и 24-го маршрутов. Идея дополнить объявление остановок разъяснениями, что означает то или иное имя или название, принадлежит профессору филологического факультета Государственного университета.

"Как-то ехала во 2-м троллейбусе. Объявили остановку Петре Унгуряну, и я спросила себя, а кто это? И ответа у меня не было", - рассказала профессор МолдГУ Александрина Герасим.



Когда Александрина Герасим рассказала о своей идее на факультете, поддержать ее взялись семеро коллег. Сначала засели за энциклопедии и справочники, а потом отправились к вице-мэру Руслан Кодряну.



"Если будут положительные отзывы, внедрим проект на всех транспортных средствах. Денег было израсходовано немного, а ценность проекта для развития туризма и культуры огромная", - отметил вице-мэр Руслан Кодряну.



За две недели проект внедрили в 90 троллейбусах. Проект исторических аннотаций к названиям остановок запустили в пробном режиме на две недели.