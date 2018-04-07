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В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
// фото: AP Photo / Dan Balilty
14:40, 07 Apr 2018
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся паломникам.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, передает РИА Новости. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом.

Этим вечером святыню привезут и в Кишинев. Получить частичку Благодатного огня можно будет в столице у Кафедрального собора. 




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