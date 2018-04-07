СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

Источник