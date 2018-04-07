Силовики провели в Одессе масштабную операцию по изъятию из обращения незаконного оружия и боеприпасов, в которой было задействовано почти 200 сотрудников. Об этом сообщили в областной полиции в субботу, 7 апреля.
Во время проведения девяти обысков правоохранители, в частности, изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия.
По оперативной информации спецслужбы, оружие могло быть использовано для осуществления провокаций в Одессе.
Комплекс мероприятий по выявлению оружия и боеприпасов продолжается. Открыты уголовные производства за незаконное обращение с оружием, передает korrespondent.net.
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telegraph.md