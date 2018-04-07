В Канаде разбился автобус с хоккейной командой

В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе – погибли не менее 14 человек.

Как сообщают местные СМИ, еще 14 человек получили травмы, состояние трех пострадавших оценивается как критическое.

Авария произошла в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру. В автобусе, который вез спортсменов на соревнования, находились 28 человек.

Власти пока не называют точного количества погибших и пострадавших. Возраст хоккеистов не превышает 20 лет, передает korrespondent.net.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии. Информация о состоянии водителя грузовика пока также не поступала.