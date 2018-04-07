В Германии фургон въехал в толпу людей, есть погибшие и раненые

В Мюнстере на западе Германии фургон въехал в толпу прохожих, три человека погибли, порядка двадцати пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии. По словам полиции, водитель фургона застрелился.

Полиция сообщила, что больше не ищет подозреваемых в связи с этим происшествием. По словам полицейских, в фургоне обнаружен некий "подозрительный предмет", но что это конкретно, не сообщается.

Однако исполнительный директор Бранденбургского института по изучению общества и безопасности, эксперт по проблемам национальной безопасности Тим Штутхай сказал в интервью ВВС: "Все выглядит так, как будто это было сделано специально. Как будто это теракт. В то же время в настоящий момент у нас нет информации о том, кто за этим стоит. У нас в стране примерно 730 человек, которые, по мнению полиции, могли бы или хотели бы совершить нападение. И за ними ведется наблюдение".

Согласно местным СМИ, фургон наехал на людей, сидевших в кафе за столиками. Пользователь "Твиттера" Roeland Roovers пишет, что все столики и стулья в кафе на площади, где произошел наезд, опрокинуты.

Наезд фургона произошел в старой части города, у статуи Kiepenkerl, передает ВВС.

Полиция в "Твиттере" просит людей избегать этой части города и не размещать фотографии места происшествия.