В Мюнстере на западе Германии фургон въехал в толпу прохожих, три человека погибли, порядка двадцати пострадали, шестеро из них находятся в критическом состоянии. По словам полиции, водитель фургона застрелился.
Полиция сообщила, что больше не ищет подозреваемых в связи с этим происшествием. По словам полицейских, в фургоне обнаружен некий "подозрительный предмет", но что это конкретно, не сообщается.
Однако исполнительный директор Бранденбургского института по изучению общества и безопасности, эксперт по проблемам национальной безопасности Тим Штутхай сказал в интервью ВВС: "Все выглядит так, как будто это было сделано специально. Как будто это теракт. В то же время в настоящий момент у нас нет информации о том, кто за этим стоит. У нас в стране примерно 730 человек, которые, по мнению полиции, могли бы или хотели бы совершить нападение. И за ними ведется наблюдение".
Согласно местным СМИ, фургон наехал на людей, сидевших в кафе за столиками. Пользователь "Твиттера" Roeland Roovers пишет, что все столики и стулья в кафе на площади, где произошел наезд, опрокинуты.
Наезд фургона произошел в старой части города, у статуи Kiepenkerl, передает ВВС.
Полиция в "Твиттере" просит людей избегать этой части города и не размещать фотографии места происшествия.
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telegraph.md