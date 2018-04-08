Жители Молдовы отмечают Пасху

Тысячи верующих собрались минувшей ночью на торжественные богослужения по случаю Святой Пасхи. В столичном Кафедральном соборе литургию провёл митрополит Владимир. Затем он освятил принесённые верующими куличи, яйца и вино.

Раздавали верующим и благодатный огонь. Его доставили вечером в Кафедральный собор из Иерусалима делегацией во главе с Митрополитом Молдовы Владимиром.

После прочтения пасхальных молитв и освещения блюд, священники обратились к прихожанам со словами "Христос Воскресе" и призвали их быть добрее и милосерднее, не забывать о жертве, которую Сын Божий принес во имя людей.

Как сообщает Молдпрес, в пасхальную ночь помощь пожарных и спасателей понадобилась в 70 случаях, в большинстве из них для ликвидации очагов возгорания.

Сегодня утром вблизи населенного пункта Думбрава сгорел автомобиль. Пламя охватило машину после того, как его владелица оставила зажженную свечу внутри. Звонок в службу 112 поступил в 05.00. На место выехал экипаж пожарных, которым удалось ликвидировать пожар и не допустить его распространения. Автомобиль был поврежден на 70%.

Помощь спасателей потребовалась и в районах Кагул, Оргеев, Кантемир, Яловены, Флорешты и Сороки. В общей сложности, по всей территории страны пожарным удалось локализовать 70 га возгорания растительности. Более того, помощь спасателей понадобилась и для тушения загоревших шин. Очаги, с риском выхода из-под контроля были выявлены в секторах Чекана и Буюканы.

По данным ГИЧС, для поддержания безопасности и вмешательства в ситуациях риска на службе находились 600 спасателей и пожарных и 200 специализированных единиц техники.