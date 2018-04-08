Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.
Волонтерская организация "Белые каски" опубликовала фотографии человеческих тел в подвале. По их мнению, число жертв может вырасти. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.
В то же время государственный департамент США уже заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся. Однако начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко категорически отверг использование сирийской армией химического оружия против повстанцев в Восточной Гуте.
"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", - заявил он.
За день до происшествия, 6 апреля, российские власти заявляли, что члены запрещенной в России организации "Фронт ан-Нусра" готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора. Еще раньше похожее заявление делал президент России Владимир Путин. Агентство ТАСС также сообщало - со ссылкой на сирийский военный источник - о якобы готовящейся повстанцами "инсценировке с применением отравляющих веществ", направленной на то, чтобы "сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии", передает ВВС.
О химической атаке в городе Дума сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводят разные данные о жертвах, и в целом из их отчетов не складывается полная картина происшедшего.
Поддерживающий сирийских повстанцев Медиацентр Гуты заявил, что после атаки от удушья погибли 75 человек, а еще около тысячи человек пострадали. Причиной случившегося организация назвала бомбу, сброшенную с вертолета и якобы содержавшую зарин.
Союз медицинских организаций - базирующаяся в США благотворительная организация, сотрудничающая с сирийскими больницами - сообщил Би-би-си, что в больнице под Дамаском, расположенной рядом с местом возможной химической атаки, подтвердили факт гибели 70 человек.
Там также заявили, что, согласно отчетам с места предполагаемой атаки, погибших может быть существенно больше - около 180 человек - однако добраться до тел ночью не удалось из-за плохой видимости и продолжающихся артобстрелов.
У некоторых пострадавших, по данным союза, наблюдаются симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.
Сирийское государственное новостное агентство САНА в свою очередь заявило, что сообщения о химической атаке выдуманы повстанцами, которые осознают неизбежность своего поражения и пытаются помешать продвижению правительственных войск.
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