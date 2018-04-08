Норвежские ученые, изучающие изменения климата в Арктике, с тревогой констатируют, что Арктика стремительно освобождается ото льда - даже зимой, сообщает норвежский телеканал NRK.
Ларс Смедсрюд, профессор Бергенского университета, отмечает, что еще до недавнего времени Северный Ледовитый океан быстро замерзал зимой. Но сейчас все изменилось. Баренцево море уже стало терять большую часть льда зимой, и, судя по всему, подобное ожидает и большие части океана.
Американская организация Национальный центр изучения снега и льда в США публикует детальную информацию, в частности, при поддержке NASA, передает korrespondent.net.
Центр отмечает, что морские льды в Арктике достигли максимальных величин 17 марта. Тогда ледяной покров составлял 14,48 миллионов квадратных километров. За те 40 лет, что ведутся измерения с помощью спутников, это второй наихудший показатель. За последние четыре года ледяной покров океана постоянно сокращается.
Этой зимой температура во всем Северном Ледовитом океане была на четыре градуса выше, чем обычно. А температура воздуха - на семь.
Ученый полагает, что уже в 2020-е годы многие моря Северного Ледовитого океана будут совершенно свободны ото льдов летом. А потом подобная участь может ждать морские льды и зимой. Это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.
К положительным следует отнести большие возможности для судоходства, рыболовства и добычи полезных ископаемых.
В этой связи может существенно возрасти роль норвежского Киркенеса. Большие объемы товаров могут направляться в порт из Европы, а оттуда в Азию. Но климатические изменения означают вместе с тем и серьезную встряску для всей экосистемы и проблемы для народностей, живущих во льдах.
В случае продолжения потепления большие объемы метана, которые сейчас заморожены в сибирских льдах, окажутся на поверхности. И это будет означать дальнейшее потепление на земном шаре.
Ученые говорят о том, что до конца этого века Северный Ледовитый океан может освободиться ото льда. Сейчас летом в океане лишь 4,5 миллиона квадратных километров льда, а еще в 1980-е года льды покрывали территорию почти в восемь миллионов.
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