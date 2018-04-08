В Перу нашли новые загадочные геоглифы Наска

Исследователи открыли новые многочисленные изображения и геоглифы на плато Наска, вблизи Пустыни Сечура в Перу, сообщает National Geographic.

Ученым нашли новые узоры с помощью спутниковых снимков и беспилотников. Всего было найдено около 50 изображений, среди них есть антропоморфные геоглифы, а также те, на которых изображены животные и явления.

Часть геоглиф изображена на плато Пальпа, расположенном в нескольких десятках километров к северу от Наска. Сейчас исследователи устанавливают их точный возраст и происхождение, передает korrespondent.net.

Геоглифы Наски находятся на высоком засушливом плато Наска между городами Наска и Пальпа в пустыне Сечура в Перу.

Считается, что эти линии были созданы представителями культуры Наска между 200 годом до н. е. и 700 годом н. е.

Ученые пока точно не знают, для чего древней цивилизации понадобилось выстраивать огромные изображения, различимые только с высоты птичьего полета. Среди популярных теорий есть инопланетяне.