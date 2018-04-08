Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, приговоренный к 12 годам тюрьмы за коррупцию, сдался властям несмотря на то, что его сторонники пытались этому помешать.
Лула объявил о намерении выполнить постановление суда со сцены перед зданием профсоюза металлургов возле Сан-Паулу, где оставался во время своего противостояния с властями.
Ранее две апелляции Лулы на решение о его тюремном заключении были отклонены, напоминает ВВС.
Дилма Руссефф, преемница Лулы на посту президента, которой был объявлен импичмент, присоединилась к нему на сцене под аплодисменты тысяч сторонников.
"Я подчинюсь ордеру", - сказал 72-летний Лула толпе, собравшейся в пригороде Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он создал свой профсоюз и начал политическую карьеру в 80-е годы.
Сторонники бывшего президента пытались помешать ему уехать, заблокировав выход из здания и окружив его машину. Однако Лула все же смог уехать и уже сдался полиции. В настоящее время его уже доставили в тюрьму.
Экс-президент настаивает на своей невиновности, заявляя, что дело против него заведено по политическим мотивам.
Бывший рабочий-металлург и активист профсоюза - знаковая фигура для левых в Латинской Америке. Это первый человек с левыми взглядами, которому удалось стать президентом Бразилии за почти 50 лет.
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telegraph.md