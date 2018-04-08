Cухогруз врезался в стамбульский особняк на берегу Босфора. ВИДЕО

Очевидцы засняли момент, когда сухогруз Vitaspirit врезался в стоящий на берегу пролива Босфор стамбульский особняк.

Инцидент произошел накануне в районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула. Следовавшее из Египта на Украину судно из-за неполадок с рулем врезалось в дом рядом с мостом Султана Мехмеда Фатиха.

В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения. Разрушенный особняк построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов, передает РИА Новости.