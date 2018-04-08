В США мужчина напал с ножом на прохожих

Злоумышленник, вооруженный ножом, атаковал людей в центре Индианаполиса, три человека попали в больницу с ранениями, нападавший также госпитализирован, сообщает телеканал ABC15.

Инцидент произошел в субботу вечером. По словам очевидцев, мужчина, прибывший в центр города на велосипеде, издавал громкие звуки через мегафон. Когда прохожие попросили его прекратить, он остановился и достал нож, передает РИА Новости.

По данным властей, четыре человека, включая подозреваемого в нападении, находятся в больнице, состояние двух из них оценивается как критическое. Жизни раненых, однако, ничего не угрожает.