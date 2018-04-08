В сердце пустыни найден таинственный храм

Археологи, работающие в Египте, во время раскопок обнаружили развалины греко-римского храма, включая части фундамента, главного входа и переднего внутреннего двора.

Это открытие, которое специалисты уже называют значительным, было сделано в Западной пустыне Египта в месте Аль-Салям, приблизительно в 322 км к югу от берегов Средиземного моря. Эксперты, продолжающие раскопки, говорят, что постоянно появляются новые артефакты: глиняная посуда, монеты, скульптуры и узорчатые стенные столбы. Также найдены две статуи львов из известняка, сообщает Science Alert.

Это редкое открытие, так как в Египте на так уж часто находят целые храмы. Кроме того, оно проливает свет на тайны оазиса Сива, одного из самых изолированных египетских поселений. В частности, по артефактам можно проследить, как греческое правление сменилось римским. В древние времена храмы были не только местом религиозного поклонения, но и использовались людьми для торговли и общения — так что находки позволяют многое узнать о повседневной жизни в древности. Раскопки будут продолжаться до конца года, передает Моя планета.