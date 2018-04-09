На 10 железнодорожных переездах установят шлагбаумы

В этом году предприятие "Железная дорога Молдовы" планирует установить шлагбаумы у 10 железнодорожных переездов. По данным Генинспектората полиции, в 2017 году на подобных переездах произошло восемь аварий.

В Молдове всего 226 железнодорожных переездов и только у 35 есть шлагбаумы.

"Всего шлагбаумы нужно установить примерно у 70 переездов. В местах, где за день проезжает более трёх тысяч машин", - заявил глава ЖДМ Юрий Топала.

Водителей, нарушивших правила на переезде, штрафуют на шесть тысяч леев, некоторых на год лишают прав.

В 2011 году в Бульбоаке состав врезался в пассажирский микроавтобус. Тогда погибли восемь человек. Водитель маршрутки въехал на переезд на красный сигнал светофора.