Авиабаза в сирийском Хомсе подверглась ракетному удару

Авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс в Сирии подверглась ракетному удару, сообщают сирийские СМИ. По их данным, ракеты были сбиты системами сирийской ПВО.

В общей сложности, по сообщениям сирийских источников, было сбито восемь ракет, передает ВВС.

По предварительным данным, ракеты упали в окрестностях аэродрома, в результате удара авиабазе не причинено материального ущерба.

При этом сирийское информагентство САНА сообщает о погибших и пострадавших в результате ракетного удара, их точное число неизвестно.

На странице агентства в "Фейсбуке" опубликовано видео предполагаемого удара, на котором видна пролетающая ракета и звук удара.

"Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США", - говорится в сообщении агентства.

Между тем Пентагон отверг причастность США к удару по Сирии, сообщает агентство Рейтер, "Мы в курсе сообщений, но ничего не можем подтвердить", - сказал представитель Пентагона.

Агентству Ассошиэйтед Пресс официальные лица в Вашингтоне также заявили, что США не наносили ударов по Сирии.