Всю неделю в Молдове прогнозируют до +23 градусов

До плюс 23 градусов на юге страны прогнозируют на этой неделе синоптики. Ночью термометры покажут от восьми до 10 градусов выше нуля.

На остальной территории страны максимальная температура составит +20...+22 градуса. Небо будет облачным.

Сегодня в столице ожидается 21 градус, на севере - 17, а на юге - плюс 22. В субботу и воскресенье возможны слабые дожди.

До 20 апреля в силе остаётся жёлтый код в связи с наводнениями из-за возможного разлива реки Прут.