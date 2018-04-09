Пожарные потушили за сутки почти 30 возгораний

Более 70 гектаров растительности сгорели за последние сутки. Спасатели локализовали 28 очагов возгорания в разных районах страны.

Самый крупный пожар произошёл в селе Кобыльня, Шолданештского района. Там пламя охватило свыше 20 гектаров земли. Ещё пять гектаров сгорели в Унгенах, а в селе Сипотены, Каларашского района, огонь уничтожил четыре гектара.

Вмешательство спасателей понадобилось также в Чимишлии, Кагуле и Кишинёве.

Генеральная инспекция чрезвычайных ситуаций призывает граждан не разводить огонь на полях и в лесополосе.