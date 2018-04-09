NASA показало северное полушарие Юпитера

В сети опубликовано фото северного полушария Юпитера, который был сделан космическим аппаратом Юнона. Изображение опубликовано на сайте NASA.

Фото сделал космический корабль Юнона 1 апреля во время сближения с планетой. В момент съемки аппарат находился на высоте 12326 километров от пика облаков Юпитера.

Юнона была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида, она является частью программы New Frontiers .

До Юноны на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но Юнона первой в истории будет делать облет планеты через ее полюса.

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года, отмечает korrespondent.net.