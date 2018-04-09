В Киеве случайный прохожий остановил поножовщину

В Киеве на Оболони в воскресенье, 8 апреля, произошла драка двоих мужчин, которую с помощью газового баллончика остановил очевидец. Об этом сообщает Киев. Оперативный в Facebook.

Отмечается, что двое мужчин что-то не поделили между собой, после чего началась драка.

"Одному надоело просто так махать кулаками и он достал нож. Попал прямо под глаз", - говорится в сообщении.

Неизвестно, чем бы закончилось, если бы все это не увидел мужчина, который сидел в авто. Он мигом выбежал из машины, пытался успокоить мужчину с ножом, но - тщетно. Пришлось использовать газовый баллон.

Также во время драки у потерпевшего пропал кошелек, который, правда, потом нашли патрульные полицейские - валялся в нескольких метрах от места драки, передает korrespondent.net.