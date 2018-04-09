Фантастическая идея: Hyperloop разгонят до половины скорости звука

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что в ближайшее время намерен провести тестирование туннеля для скоростного транспорта Hyperloop. Об этом миллиардер написал в своем Twitter.

По словам Маска, капсула внутри вакуумного тоннеля должна будет достигнуть скорость примерно 500 километров в час или почти половину от скорости звука. Длина тормозного пути составит около 1,2 километра.

Маск признал, что такая идея выглядит несколько фантастической, передает korrespondent.net