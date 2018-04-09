ЕК объявит данные об утечках данных граждан ЕС из Facebook, заявил источник

Еврокомиссия, как ожидается, во вторник объявит результаты расследования масштабов утечек из Facebook персональных данных граждан Евросоюза, которое было начато в связи со скандалом вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica, сообщил РИА Новости источник в институтах ЕС.

Ранее газета New York Times сообщила, что Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

"Ожидается, что результаты расследования будут объявлены во вторник", — сказал собеседник агентства.