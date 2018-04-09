Китай планирует внедрить технологии 5G в 2019 году

Китайские операторы связи начнут внедрение технологий 5G уже в 2019 году, пишет газета China Daily со ссылкой на заместителя министра промышленности и информационных технологий Китая Цяо Юэшаня.

"Операторы связи, в том числе China Unicom, China Mobile и China Telecom начнут внедрять СЧ-диапазон (среднечастотный диапазон) и НЧ-диапазон (низкочастотный диапазон) в 2019 и 2020 годах", — цитирует издание чиновника.

По словам Цяо Юэшаня, производители запустят коммерческую 5G продукцию, в том числе оборудование для центральных станций и оконечные аппараты, уже в конце этого года. Он также сообщил, что власти уже завершили черновик трехлетнего плана развития мобильных телекоммуникационных технологий следующего поколения.

По словам замминистра, в стране будут созданы инновационные центры 5G, передает РИА Новости

В 2016 году Китай приступил к исследованиям и разработке, а также экспериментальным испытаниям сети 5G. В настоящее время система 5G проходит через этап разработки международных стандартов, которые должны быть представлены в июне этого года Международной организацией по стандартизации. Представитель министерства промышленности и информатизации КНР Чжан Фэн ранее заявлял, что Китай выступает за сотрудничество и совместное развитие коммуникационной сети 5G по всему миру. Он отметил, что 2018 год является определяющим для стандартизации системы 5G, а также исследования и разработки соответствующих коммерческих продуктов. Ранее издание Axios со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщило, что группа по национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа планирует создать национальную сверхскоростную беспроводную сеть 5G для защиты от угрозы со стороны Китая. МИД КНР в ответ призвал все страны к сотрудничеству для обеспечения безопасности киберпространства.