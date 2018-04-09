В Мексике работает пивзавод под названием "Молдова"

Уроженец Молдовы открыл в Мексике завод по производству пива. Он изготавливает прохладительный напиток по особым рецептам.

"Мексика - страна больших возможностей, но, разумеется, нужны идеи и настойчивость. Начинали производство с малого количества пива и небольшой команды. Со временем у нас появились важные клиенты", - рассказал Эмиль Андроник.



Бывший экономист Эмиль Андроник уехал заграницу 11 лет назад. Свой завод он назвал "Молдова", передает Publika TV. По его словам, так иностранцы больше узнают о нашей стране.



"В Мексике все меня спрашивали, откуда я. Страна Молдова им ни о чем не говорила, но они легко запоминали название. Они начинали искать информацию о пиве "Молдова" в Google, и заодно узнавали информацию о стране", - отметил предприниматель Эмиль Андроник.



Пока Эмиль производит пять сортов пива: "Это пиво Gipsy Porter Ale, 7,1 %, очень крепкое, сложное, тут вкус жаренного, перца, сухофруктов, карамели, шоколада, кофе. Оно темное и пенистое".

Мексиканцам пиво нашего соотечественника пришлось по вкусу. Сейчас он поставляет его в бары и магазины. В будущем Эмиль планирует открыть несколько заводов по всей Мексике.





