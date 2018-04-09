Цветущие японские сакуры засыпало снегом. ФОТО

В Японии в префектуре Фукуи впервые за 17 лет выпал апрельский снег. В горных районах, а также в городе Оно высота снежного покрова составила 7-11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме и не поднималась выше 4-5°С.

По словам метеорологов, осадки вызваны областью низкого давления, которая образовалась на побережье, а также потоками холодного воздуха. После снегопадов в регион придут дожди, передает tjournal.ru. Местные жители публикуют в соцсетях десятки снимков цветущей сакуры, припорошенной снегом.

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