C понедельника Армения перейдёт с президентской на парламентскую форму правления

9 апреля четвёртый по счёту президент Армении Армен Саркисян вступит в должность на заседании Национального парламента. Согласно принятому в 2015 году решению об изменении Конституции, с этого дня страна полностью переходит к парламентской форме правления.

На референдуме было принято решение о том, что с 2018 года должность президента в Армении становится формальной, страна переходит на парламентскую форму правления, а реальным главой страны становится премьер-министр. Его выборы назначены в стране на 17 апреля.

С 9 апреля в отставку уйдёт всё правительство Армении. Как только выберут премьер-министра, он представит президенту кандидатуры на места заместителей и министров. В следующие 15 дней должно быть сформировано 2/3 нового правительства, передает tjournal.ru.

Нового президента Армена Саркисяна впервые в истории Армении выбрали не общенациональным голосованием, а решением депутатов парламента. Его Республиканская партия, имеющая большинство в парламенте, также имеет право выдвижения на выборах премьер-министра.