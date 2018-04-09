На YouTube-канале TimWestwoodTV, на котором диджей выкладывает записи выступлений рэп-исполнителей, были обнаружены как минимум 32 музыкальных ролика, где запечатлены подозреваемые в участии в различных криминальных группировках Лондона. В общей сложности полицейская база данных, с которой удалось ознакомиться изданию, насчитывает 1100 роликов на YouTube с 600 подозреваемыми.

На канале Вествуда, на который подписаны более 670 тысяч человек, присутствуют как записи популярных рэперов, так и импровизационные выступления начинающих музыкантов. В общей сложности ролики канала TimWestwoodTV собрали более 388 миллионов просмотров. Вествуд зарабатывает как на просмотрах роликов, так и на рекламе, которая появляется в канале, передает meduza.io.

Как отмечает The Times, в одном из роликов на канале Вествуда присутствовали участники уличной банды, которые угрожали оппонентам из другой банды. На другом видео был запечатлен рэпер, который вскоре был арестован за ограбление и получил 10 лет тюремного заключения. После того, как газета обратилась к Вествуду за комментарием, эти ролики были удалены из его канала.

Представители Тима Вествуда заявили изданию, что его YouTube-канал занимается поддержкой начинающих рэп-исполнителей и никоим образом не зарабатывает на них. «Все артисты, появляющиеся на TimWestwoodTV, являются рэп-группами, а не криминальными группировками», — сказали представители диджея.