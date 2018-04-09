Бельгийский велогонщик умер из-за остановки сердца на гонке во Франции

23-летний бельгийский велогонщик Михаэль Голартс умер после того, как перенес сердечный приступ во время велогонки «Париж-Рубе» 8 апреля на севере Франции, сообщает BBC News.

В ходе прохождения второго сектора на 109-м километре велогонки у Голартса случилась остановка сердца, он потерял сознание и упал с велосипеда. Спортсмен был доставлен вертолетом в больницу Лилля, где спустя несколько часов скончался, не приходя в сознание, передает meduza.io.

Михаэль Голартс выступал за команду Verandaʼs Willems-Crelan-Charles. Представители команды принесли соболезнования родственникам погибшего велогонщика, но воздержались от дополнительных комментариев.

«Париж-Рубе» является одной из старейших и сложнейших классических однодневных велогонок мира. Велогонка ежегодно проводится в начале апреля с 1896 года. За победу в ней в рейтинг UCI World Ranking гонщику начисляется 100 баллов.