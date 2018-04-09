В Новосибирске медсестер заподозрили в жестоком обращении с младенцем

Медперсонал детской клинической больницы № 4 в Новосибирске подозревают в жестоком обращении с младенцем, от которого отказались родители.

Как сообщает meduza.io, в паблике «Инцидент.Новосибирск» 7 апреля было опубликовано видео, снятое в больнице, на котором, как утверждает его автор, медсестра или врач бросает ребенка в кроватку.

По словам автора видеосъемки, она также слышала шлепки, вероятно, ребенка — восьмимесячную девочку, от которой отказались родители, били.

После появления видео о жестоком обращении с ребенком в детской больнице возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщило 9 апреля Следственное управление СК по Новосибирской области.