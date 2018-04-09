Экс-вратаря киевского "Динамо" забросала камнями бывшая теща

Бывшего вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александра Шовковского закидала камнями бывшая теща. Также она несколько раз выстрелила в сторону бывшего футболиста из пистолета.

"Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными!, с балкона, а потом по мне начала стрелять из ПИСТОЛЕТА!" — написал Шовковский на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ).

Шовковский приехал к дому своей бывшей супруги, чтобы поздравить с праздником Пасхи свою дочь. Время визита, по его словам, было установлено судом заранее.

В тексте сообщения он отметил, что мать его бывшей жены злоупотребляет алкоголем, а также позволяет себе поднимать руку на собственную внучку.

Это не первый скандал Шовковского с бывшей женой. Два года назад он сообщал о том, что дочь скрывают от него и вывозят из страны без его ведома. При этом его экс-супруга не выходит с ним на связь, передает РИА Новости.