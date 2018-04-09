На Южно-Украинской АЭС отключили третий энергоблок

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС остановили для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщается на официальном сайте Южно-Украинского энергокомплекса.

"Согласно приказу Минэнергоугля Украины 7 апреля третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы Украины для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 104 суток", – говорится в сообщении.

Запланировано провести средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, капитальный ремонт насосов, парогенераторов, теплообменников, модернизация систем аварийного охлаждения и аварийного электроснабжения, а также другие работы, передает korrespondent.net

Отмечается, что первый энергоблок Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением Энергоатома. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.