Котенок стал офицером полиции

Полицейские в городе американском Троя, штат Мичиган, приняли на работу трехмесячного котенка.

Его взяли из приюта Общества гуманности Мичигана. Котенка выбрали из пяти кандидатов, на собеседовании надо было мяукать, бегать и находить общий язык с полицейскими. В результате, определили самого шустрого и голосистого, передает Моя планета.

Котик будет привлекаться к работе в терапевтических целях – например, при беседах психолога с детьми пушистый малыш, несомненно, поможет. Да и должен же кто-то расслаблять полицейских после суровых будней. Также он будет принимать участие в социальных мероприятиях и «вести» страницы в соцсетях, кстати, после его появления число подписчиков резко возросло.

Жить хвостатый офицер будет у одной из сотрудниц полиции, а имя ему выберут с помощью голосования в Твиттере. Таким образом правоохранители внесли свой вклад в помощь зверям и привлекли внимание к животным, попавшим в приют, сообщает Inside Edition. Также они прорекламировали тех котов, которые не победили в состязании, и призвали людей взять их домой.