БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.

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