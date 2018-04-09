Мавритания на два дня осталась без интернета из-за обрыва кабеля

Пользователи из Мавритании провели почти 48 часов без доступа к интернету из-за обрыва подводного кабеля. Как отмечает TJ, инцидент произошел еще 30 марта, но внимание на него СМИ обратили только сейчас.

По данным компании Dyn, обрыв кабеля произошел у берегов Мавритании, а восстановить его удалось только 1 апреля. Если для мавританских пользователей эта авария привела к полному отключению от Сети, то для соседних стран, имеющих дополнительные каналы связи с интернетом, она обернулась серьезными перебоями с доступом. Точная причина аварии неизвестна.

Подводный кабель ACE (African Coast to Europe) проложен между Францией и Южной Африкой и соединяет 22 страны. Его длина составляет 17 тысяч километров, а пропускная способность - 5 ТБ/сек. Управление ACE осуществляет консорциум из 19 телеком-операторов и администраторов. С момента запуска в 2012 году с кабелем не случалось никаких серьезных проблем, передает newsru.com.