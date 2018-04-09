Неврологи: жизнь после клинической смерти возможна

Феномен клинической смерти не дает покоя ученым. Недавно группа экспертов из США и Германии провела исследование мозга людей, обреченных на скорую смерть.

Специалисты смогли пронаблюдать за мозговой активностью непосредственно в момент умирания, передает "Свободная пресса". Оказалось, мозг умирающего человека испускает сильный электрический импульс, и после зафиксированной смерти он становится еще мощнее.



По мнению неврологов, это уникальное явление является косвенным доказательством возможности продолжения жизни после смерти человеческого тела. К слову сказать, американские ученые из компании Bioquark заявили, что собираются заняться воскрешением мертвых людей. Речь идет о регенерации на нейронном уровне.



Компания, стоящая за проектом, занимается разработкой комбинаторных биологических продуктов для восстановления органов и тканей человека. И на сей раз компания хочет восстановить мозг после клинической смерти с помощью стволовых клеток. Ученые предлагают вводить клетки в спинной мозг, производить инъекции особого синтезированного белка и проводить электрическую стимуляцию нервов, чтобы получить новые нейроны и заставить их образовывать связи.



Сотрудники компании ссылаются на то, что после клинической смерти у человека остаются группы живых клеток. Они надеются в ближайшее время провести эксперименты на 40 умерших. Это удастся сделать только после получения разрешения родственников скончавшихся. В научном сообществе методика не получила поддержки, отмечает meddaily.ru