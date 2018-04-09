Сотрудники Facebook в понедельник начинают оповещать пользователей, личные данные которых могли быть получены британской фирмой Cambridge Analytica. Об этом сообщается в блоге, который ведут официальные представители соцсети.
В Facebook уточнили, что "проинформируют людей, если их данные в нарушение правил могли быть переданы Cambridge Analytica". Кроме того, пользователи получат возможность проверять, какую информацию о них получили используемые приложения, передает ТАСС.
Представители социальной сети ранее уточнили, что Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 млн пользователей Facebook. Экс-сотрудник британской компании Кристофер Уайли уточнил в интервью телеканалу NBC, что речь может идти и о большем числе людей.
В марте этого года Facebook оказался в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные миллионов пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.
Глава Facebook Марк Цукерберг 21 марта принес извинения за происшедшее в эфире телеканала CNN. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Кроме того, предприниматель тогда заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса США на слушаниях по данному инциденту.
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telegraph.md