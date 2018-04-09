Под Львовом масштабная авария: перевернулся поезд. ФОТО

Во Львовской области в понедельник, 9 апреля, грузовой поезд сошел с рельсов. Перевернутые вагоны заблокировали соседние пути, из-за чего пассажиры электропоезда вынуждены были идти пешком около 10 км. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"В 09:30 в селе Задворье Буском районе Львовской области - авария на железной дороге, перевернулись товарные вагоны", - написал он.

По словам Зинкевича, перевернулись как минимум 10 вагонов, передает korrespondent.net.

В результате аварии было заблокировано движение пассажирского электропоезда "Ровно-Львов", люди были вынуждены идти пешком около 10 километров до трассы Киев-Львов или ловить машину, чтобы добраться домой.

Впоследствии Зинкевич добавил, что перевернутые вагоны заблокировали движение по трем путям, поезда могут проехать лишь по одной колее.

О пострадавших не сообщается.