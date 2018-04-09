В Белом доме советуют "дважды подумать" всем, кто собирается ехать в Россию на ЧМ-2018

Футбольным болельщикам Соединенных Штатов и других стран Запада следует «дважды подумать» перед тем, как ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку консульские службы поставлены под удар из-за дипломатического кризиса в отношениях между Кремлем и Западом.

Как сообщает The Guardian, с таким предупреждением выступил неназванный чиновник Белого дома. Отмечается, что чемпионат стартует в РФ 14 июня, на фоне обоюдной высылки дипломатов Россией и странами Запада.



Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предположил, что Путин будет использовать ЧМ-2018 таким же образом, как Гитлер использовал Олимпийские игры в Берлине 1936 года. редставитель Белого дома, как утверждается, предупредил всех, кто планирует посетить чемпионат. «Я бы дважды подумал, поскольку у нас не будет такой же возможности защитить наших граждан или даже просто решать обычные консульские вопросы, пока мы там. Это также касается и других стран», - отметил чиновник.

«Если вы столкнетесь там (в России – ред.) с трудностями любого характера, у нас просто не будет необходимых средств. С людьми случается всякое. Они болеют, и тогда их необходимо вывозить из страны», - указал он, добавив, что хотя серьезных инцидентов на ЧМ-2018 не ожидается, речь идет об обеспокоенности подобными вещами в целом, передает УНИАН.



