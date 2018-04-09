В США создали гарнитуру, распознающую беззвучные команды

Группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) создала нейромышечную гарнитуру, способную считывать беззвучную речь и выполнять различные команды владельца.

Как поясняет N+1, устройство под названием AlterEgo использует наушники с костной проводимостью, четыре электрода и алгоритм с элементами искусственного интеллекта. В процессе работы устройство при помощи электродов регистрирует изменения сигналов нейромышечной активности и распознает команды.

В ходе обучения AlterEgo разработчики просили трех добровольцев внутренне проговоривать различные команды. После этого ученые использовали сверточную нейросеть для поиска корреляций между определенными нервно-мышечными сигналами и конкретными словами. В результате программа научилась определять, что хотел сказать пользователь, даже если он ничего не произносил вслух. Тестирование с участием 10 волонтеров показало, что после 15-минутной калибровки, AlterEgo способна распознать команды человека с точностью до 92%, что превосходит показатели существующих систем. Небольшой ролик, демонстрирующий AlterEgo в действии, был опубликован на YouTube.

Пока что прототип AlterEgo позволяет владельцу устанавливать напоминания и задачи на конкретную дату, узнавать время, выполнять математические операции, общаться с другими пользователями при помощи пяти фраз, играть в шахматы и го, а также управлять домашними устройствами. Если от системы требуется обратная связь, то устройство воспроизводит звук с помощью костной проводимости. Разработчики рассчитывают повысить точность системы и расширить ее словарный запас, передает newsru.com.