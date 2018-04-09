Выпрыгнувший из горящего ТЦ в Кемерове мальчик начал ходить

Мальчик, выпрыгнувший с 4 этажа торгового центра в Кемерове во время пожара, переведен из общей хирургии в отделение восстановительного лечения.

Как сообщили ТАСС в Областной детской клинической больнице, состояние 11-летнего ребенка оценивается как удовлетворительное с хорошим восстановительным потенциалом.

Он уже сидит и ходит, в отделении мальчик получает комплекс восстановительных процедур, сообщили в больнице.

Этот ребенок решился спрыгнуть с 4 этажа, когда 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" начался страшный пожар. В нем погибли его родители и младшая сестра. Сам мальчик получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, и находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта.

Тогда находившаяся на месте трагедии глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщала, что этот ребенок был самым тяжелым пациентом среди госпитализированных после пожара в "Зимней вишне", передает Вести.ру.