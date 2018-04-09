Число жалоб на нарушение права на защиту персональных данных в 2017 году выросло

В 2017 году количество жалоб на нарушение права на защиту персональных данных возросло на 36% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает пресс-служба Национального центра по защите персональных данных, в этом году было зарегистрировано 554 жалобы, а в 2016 году таких насчитывалось 410. Такие цифры были представлены в отчёте о деятельности центра в 2017 году, который заслушала на прошлой неделе парламентская комиссия по национальной безопасности, защиты и общественного порядка.

В связи с этими жалобами было совершено 367 проверок и выявлено 84 случая правонарушений, в ходе расследования которых было заведено 52 дела. А 37 слушаний завершились тем, что суд признал вину обвиняемого, передает aif.md.

Несоответствующая обработка персональных данных осуществлялась в банковской системе, медицине и государственной службе. Кроме этого, были случаи неправомерного контроля публичных или частных мест посредством видеонаблюдения, а также случаи раскрытия информации и несоблюдения мер безопасности и конфиденциальности.



