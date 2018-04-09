Ученые: людей окружают вещи, являющиеся рассадниками бактерий

Людей окружают вещи, являющиеся рассадниками бактерий. Многие просто не знают о том, что использовать длительное время эти предметы нельзя.

Как передает "Российская газета", был составлен список опасных бытовых предметов. На первом месте оказались зубные щетки. Их следует менять минимум раз в три месяца при условии, что у человека нет проблем с деснами и зубами. Если же вы перенесли простуду или другое инфекционное заболевание, щетку необходимо заменить после появления первых симптомов.



Далее идут расчески для волос. Их рекомендуется менять по меньшей мере раз в год, а очищать - не реже раза в неделю. В "черный список" попали и домашние тапочки. Их срок службы не превышает шесть месяцев. В случае развития грибковой инфекции тапочки следует поменять незамедлительно, дабы исключить возможность рецидива.



Губка для мытья посуды "живет" всего неделю. За семь дней она становится пристанищем для полчищ бактерий. С нее они могут попасть на продукты питания, руки человека и столовые приборы. Исследования показали: в губках можно найти опасные патогены, вызывающие менингит и сепсис.



Матрас ученые советуют менять раз в восемь лет, передает meddaily.ru. Раз в пять лет лучше производить замену ковра, раз в полгода - пластиковых пищевых контейнеров, полотенец - раз в год, а подушек - не реже раза в три года. Что важно, обнаруживаемые микроорганизмы нередко демонстрируют лекарственную устойчивость.