Телеведущая из Казахстана погибла в сломанном лифте на глазах у маленькой дочери

27-летняя телеведущая из Казахстана Айзат Абдисамат погибла в неисправном лифте. Ее ногу зажало дверьми, и кабина поехала наверх.

Вместе с Айзат в лифте находилась ее трехлетняя дочь — малышка зашла в лифт первой. Когда девушка попыталась зайти в него, двери захлопнулись и лифт поехал наверх. Через один этаж он остановился, телеведущая оказалась зажатой в шахте.

Ее тело обнаружили соседи и супруг, он вытащил погибшую до приезда спасателей, передает Рен ТВ.

Местные СМИ сообщают, что жильцы дома жаловались на неисправный лифт, последний раз его ремонтировали за несколько дней до трагедии. Следователи возбудили уголовное дело.