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Слух: Apple перекрасит iPhone 8 в красный
// фото: hitech.vesti.ru
14:44, 09 Apr 2018
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Apple готовится выпустить смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в новом красном оформлении. Устройства станут частью серии PRODUCT (RED) международного проекта (RED), поддерживающего программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

О планах компании пишет со ссылкой на секретный документ, разосланный сотрудникам сотового оператора Virgin Mobile, издание Mac Rumors. Компания информирует работников, что новые версии iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете добавят в инвентарную систему 9 апреля, то есть сегодня. В этот же день, если верить документу, стоит ждать официального анонса от Apple.

Сообщение подтвердил в своем Twitter и журналист Bloomberg Марк Гурман, известный своими отличными источниками в Apple и неоднократно раскрывавший важную информацию о планах компании задолго до официальных анонсов. По его словам, анонсировать красные iPhone 8 должны "действительно на этой неделе".

Apple поддерживает проект (RED) уже 11 лет. Часть денег, заработанных на каждом проданном продукте этой серии, Apple перечисляет в глобальный фонд борьбы со СПИДом. К настоящему моменту таким образом было перечислено уже более 160 млн долларов.

Версии iPhone 7 и iPhone 7 Plus для PRODUCT (RED) Apple выпустила в марте 2017 года. Дизайн новинок тогда подвергся критике — сочетание белой передней панели и красного задника расстроило тех, кто надеялся на более эффектное сочетание черного с красным, передает Вести.ру.

Помимо "перекрашенного" iPhone 8 от компании этой весной ждут официального начала продаж анонсированной еще осенью 2017-го беспроводной зарядной станции AirPower, предназначенной для iPhone последнего поколения, Apple Watch и специального чехла для AirPods. Кроме того, были слухи о планах выпустить iPhone X в новом, "золотом" цвете, который не удалось представить раньше из-за проблем с производством.

Выпуск "освежающих" ассортимент новинок в апреле, возможно, позволит компании продемонстрировать более впечатляющие результаты продаж по итогам второго календарного квартала, который обычно характеризуется низким спросом на электронику.




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