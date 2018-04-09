Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран G7. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Отмечается, что Киев впервые будет присутствовать на "полноценном плановом мероприятии" стран "Большой семерки". Как подчеркивает издание, Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", — цитирует слова Шевченко "Европейская правда".