"Маугли", проживший 12 лет с волками, рассказал свою историю

Испанец Маркос Родригес Пантоя в возрасте 7 лет оказался один в горах Сьерра-Морена и был принят в волчью стаю. Мальчик отправился в горы в качестве пастуха после того, как его мать умерла, а отец перестал интересоваться его судьбой. Старик-наставник, научивший его разводить огонь и различать растения, вскоре тоже покинул его.

Первое время мальчик выживал, питаясь кореньями и ягодами и укрываясь в пещере. Позже на него наткнулась волчья стая, и волчица предложила ему кусок мяса наравне со своими детенышами, а затем стала вылизывать, что означало принятие в волчью стаю.

Маркос вспоминает, что дни, проведенные в пещере с летучими мышами, волками и оленями, чьи голоса он по-прежнему умеет имитировать, были самыми счастливыми в его жизни. «У меня была ручная змея, всюду сопровождавшая меня, потому что я поил ее козьим молоком, — вспоминает 72-летний Маркос. — На моих ногах образовались такие мозоли, что ударить по камню для меня было все равно что пнуть мяч. Возвращение к людям стало самым страшным опытом в моей жизни». 19-летнего полуголого юношу, умеющего только рычать, поймали и отправили в приют. Там он боролся с монахинями, заставлявшими его спать на кровати, и, когда обзавелся собственной комнатой, первое время спал на полу в груде журналов. Его пугало буквально все: толпы людей на улицах, машины, даже парикмахер, который, как ему казалось, собирался его зарезать, передает Моя планета.

Сейчас 72-летний Маркос живет на мизерную пенсию в холодном доме в Ранте, Галисия, а экологическая группа Amigos das Arbores собирает деньги, чтобы провести в его дом отопление. «Думаю, надо мной смеются, потому что я ничего не смыслю ни в футболе, ни в политике». Маркоса подбадривает его врач: «Смейтесь в ответ. Любой человек знает меньше вашего!»-